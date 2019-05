Il Bologna è quasi salvo. Manca un punto per la salvezza. I rossoblù devono fare di tutto per trattenere Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic da trattenere a tutti i costi. Rendimento elevatissimo per i rossoblù, alla deriva prima dell’arrivo del tecnico serbo, e ora sognano addirittura posizioni importanti, come la decima piazza, attualmente del Sassuolo di De Zerbi.

Manca un punto per la salvezza ma si può già programmare il futuro. Il Bologna ha un dovere: fare di tutto per trattenere Sinisa Mihajlovic sulla panchina dei rossoblù. La permanenza del tecnico non è scontata: tutto dipenderà dal progetto e dalle offerte che arriveranno.