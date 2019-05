Bologna, Orsolini: «Gol più importante che bello. Futuro? Prima l’Europeo»

Le dichiarazioni di Riccardo Orsolini, esterno d’attacco del Bologna, in gol nella vittoria contro il Parma

Riccardo Orsolini ancora una volta decisivo. L’esterno del Bologna ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria per 4-1 contro il Parma: «Merito di tutti, della squadra, dello staff, del mister, dei tifosi che ci hanno sostenuto anche quando tutto andava male. Questo è il coronamento di una stagione che stava andando male. Abbiamo cambiato il sistema di gioco quando è arrivato il mister, ci siamo adattati bene. Tutti hanno dato il 100% e hanno contribuito a quello che potrebbe essere il traguardo importante».

Ancora Orsolini: «Problemini alla fine? Ho sentito un ‘tirettino’ ma valuteremo con i fisioterapisti. Questa per me è una stagione di crescita che ho intrapreso con voglia, umiltà e spensieratezza e mi godo questo momento. Quello di stasera è il gol più importante che bello, non so se era bellissimo ma è stato importante perché pesava. Futuro? Non lo so. Pensiamo alla fine del campionato, poi ci sarà l’Europeo e spero di arrivarci bene».