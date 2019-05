Bologna, Orsolini: «Mihajlovic uomo della svolta. Destro da 15 gol»

Riccardo Orsolini esalta Mattia Destro e Sinisa Mihajlovic. Le dichiarazioni dell’esterno del Bologna sull’annata attuale

Riccardo Orsolini è stato uno dei grandi protagonisti della salvezza del Bologna. Il calciatore ha parlato a Il Resto del Carlino: «Destro? Siamo diventati subito amici. E’ un giocatore forte e ha una media-gol incredibile anche se ha giocato meno, può fare 15 gol a stagione».

Prosegue Orsolini parlando di Sinisa Mihajlovic: «Il mister è stato l’uomo della svolta per me e per il Bologna. Mi ha rigenerato mentalmente e tatticamente».