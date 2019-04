Bologna, il paragone Inzaghi-Mihajlovic è imbarazzante: numeri a confronto

Il Bologna con Mihajlovic ha completamente cambiato il passo: il confronto con i numeri di Inzaghi è imbarazzante

Il Bologna vince 3-1 in casa contro l’Empoli e si avvicina alla salvezza. Fino a qualche mese fa i felsinei erano in piena zona retrocessione e distanti da qualunque discorso salvezza. L’arrivo di Mihajlovic ha fatto completamente cambiare il passo agli emiliani che sono riusciti nell’impresa di trovarsi a ben 37 punti con 4 giornate ancora da giocare.

Il confronto tra la gestione Mihajlovic e quella di Filippo Inzaghi è imbarazzante. Se infatti Inzaghi era riuscito a totalizzare 14 punti in 21 partite, il serbo è stato in grado di realizzare 23 punti in 13 giornate, 8 in meno di quelle di Inzaghi.