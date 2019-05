Bologna-Parma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bologna-Parma, 36ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Al Dall’Ara di Bologna, i felsinei ricevono il Parma di Gervinho. Un derby fondamentale in chiave salvezza, in cui il pareggio potrebbe non servire a nessuno. Mihajlovic e D’Aversa si sfidano per la prima volta da allenatori. Da un lato, Il Bologna del tecnico serbo, a quota 37 punti, +2 dalla zona rossa, che vuole riconfermarsi dopo la sconfitta contro il Milan: «Noi giochiamo sempre per vincere, a prescindere dal risultato delle altre». Dall’altro lato, un Roberto D’Aversa pragmatico: «Andiamo a Bologna per chiudere la pratica salvezza con una vittoria» con i ducali un punto sopra proprio al Bologna, a quota 38. Vincere oggi, per la squadra crociata, significherebbe raggiungere la matematica salvezza: + 6 dall’Empoli e con gli scontri diretti a favore.

Bologna-Parma: il tabellino

Marcatori:

Bologna (4-3-3): Skorupski, Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Corbo, Paz, Donsah, Nagy, Svanberg, Valencia, Edera, Falcinelli, Santander. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Parma (3-4-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola, Rigoni, Scozzarella, Dimarco; Gervinho, Ceravolo, Sprocati. A disposizione: Frattali, Brazao, Stulac, Sierralta, Machin, Gobbi, Siligardi, Gagliolo, Dezi, Inglese, Grassi Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Note:

Bologna-Parma: diretta live

Diretta live dalle ore 19

Bologna-Parma: formazioni ufficiali

Bologna-Parma Streaming: dove vederla in tv

