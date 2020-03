Bologna, per il futuro piace il classe 2000 Stojinovic

Il Bologna pensa al futuro e tenta di strappare Stojinovic al Celje: il difensore classe 2000 piace molto a Bigon

Il Bologna prosegue nel progetto verde avviato in estate. Il direttore sportivo Riccardo Bigon osserva con attenzione le prestazioni di Dusan Stojinovic, difensore classe 2000 di proprietà del Celje.

Il giovanissimo calciatore è stato vicino alla Serie A in più occasioni, ma ha preferito restare in Slovenia per continuare il proprio percorso di crescita. Ora sembra essere pronto al tanto atteso salto di qualità.