Bologna, Poli: «Mihajlovic ha gli attributi, ha creduto in noi»

Il centrocampista del Bologna Andrea Poli ha parlato della stagione rossoblù ai microfoni di Sky.

SALVEZZA – «Il Bologna si è salvato perché è riuscito in pochi mesi a trovare una grande alchimia. Abbiamo fatto una grande cavalcata, c’era bisogno di una sterzata. Avevamo pochi punti e sapevamo che in questi mesi ci saremmo giocati la credibilità».

MIHAJLOVIC – «Mihajlovic è stato sempre molto diretto, ci ha detto di credere in quello che facevamo. Questo gruppo era già pronto per questa cavalcata, anche quando non venivano punti. Bologna senza Mihajlovic? Non me lo immagino perché lui ci ha guidati in questa ultima parte di stagione, ha avuto il coraggio di metterci in gioco. Ha avuto grande personalità e grande voglia di rivalsa».

SVOLTA – «La partita della svolta è stata Torino, abbiamo dato una svolta al campionato anche in un contesto difficile. Dovevamo vincere per rimanere in scia con le altre».