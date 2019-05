Bologna, presto l’arrivo del presidente Saputo per decidere il futuro

Presto in casa Bologna ci sarà l’arrivo del presidente Saputo per decidere il futuro e programmare la prossima stagione

Con la salvezza quasi in tasca, il Bologna pensa al futuro. Nei prossimi giorni arriverà in Italia Joey Saputo, presidente del club. Il numero uno rossoblù incontrerà il resto della dirigenza per programmare la prossima stagione.

Come spiega il Corriere dello Sport, c’è da decidere il futuro. Al momento l’unico certo della permanenza è Fenucci, mentre tutti gli altri sono in bilico, da Di Vaio a Mihajlovic.