Bologna, Pulgar: quanto incide il cileno nel palleggio rossoblu

Una statistica particolare mostra quanto Erick Pulgar sia determinante per il Bologna. Scopriamo di che si tratta

Tra i protagonisti della grande seconda parte di stagione del Bologna c’è Pulgar, attualmente impegnato in Copa America. Il cileno, impiegato davanti alla difesa, è decisivo tanto in avvio di azione quanto per i compiti difensivi.

Una statistica esprime la sua importanza nel contesto di Mihajlovic. Con 47.41 passaggi in media ogni 90′, effettua il 12.80% dei passaggi totali del Bologna. Solo 7 giocatori, in Serie A, hanno un’incidenza superiore a Pulgar nel palleggio delle proprie squadre.