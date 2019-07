Santander e Destro potrebbero lasciare il Bologna. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per i due centravanti

Il Bologna ha speso più di 50 milioni di euro nelle prime settimane del mercato, rinforzando pesantemente la squadra di mister Sinisa Mihajlovic. Ora però potrebbe essere arrivato il tempo delle cessioni.

Secondo Il Resto del Carlino, Mattia Destro cercherà di convincere Sinisa Mihajlovic in questi primi giorni di ritiro ma non è da escludere una sua partenza. Stesso discorso per l’altro centravanti Santander: molto dipenderà dalle offerte.