Bologna-Real Madrid Legends 2-4: grande festa al Dall’Ara

In campo al Dall’Ara Bologna-Real Madrid Legends per onorare i 110 anni di storia del club rossoblù

(-Dal nostro inviato allo stadio Dall’Ara) Il Bologna ha festeggiato i suoi 110 anni di storia riunendo i calciatori che hanno fatto la storia rossoblù. Il più acclamato però non era in campo: tutti in piedi prima dell’inizio della partita contro il Real Madrid Legends, per Roberto Baggio. Tutti in piedi anche per il commovente videomessaggio di Sinisa Mihajlovic.

La gara ha visto trionfare il Real Madrid con il punteggio di 2-4. Amavisca su rigore, dopo 20 minuti, ha spezzato l’equilibrio. Real sullo 0-2 con Edwin Congo. Al 62′ festa rossoblù con l’1-2 di Marco Di Vaio. Gol illusorio perché il Real attacca e segna con Munitis e di nuovo con Congo. All’83’ il rigore di Stringara chiude la gara sul 2-4. Ma poco importa. Grandi applausi per tutti.