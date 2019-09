Bologna, ripresa dopo Brescia: ancora out Danilo

Il Bologna ha già iniziato la preparazione in vista della sfida contro la Roma di domenica prossima. Ancora assente Danilo

Il Bologna si è ritrovato a Casteldebole per iniziare la preparazione in vista della sfida con la Roma. Dopo il successo con il Brescia, ieri mattina la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole in preparazione a Bologna-Roma del prossimo weekend.

Seduta defaticante fra palestra e campo per i titolari di Brescia, allenamento più intenso per gli altri, insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Differenziato per Danilo.