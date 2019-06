Bologna, si sceglie la continuità. Con Mihajlovic per puntare subito alto

Col rinnovo di Mihajlovic il Bologna sceglie la continuità. Col serbo in panchina dall’inizio si punterà a una salvezza più agevole

Dopo essere stato in procinto di salutare, Sinisa Mihajlovic ha deciso di sposare definitivamente la causa Bologna. Il lavoro svolto da gennaio in poi con i felsinei, culminato con la salvezza, è balzato agli occhi di molte squadre che l’hanno tenuto come serio candidato per la panchina, Roma e Juventus su tutte. Una volta accantonate queste possibilità, per Saputo non c’è stato dubbio: via al rinnovo contrattuale.

Una scelta piuttosto ovvia, considerato il rendimento avuto alla guida tecnica. È una testimonianza lampante della ricerca della continuità da parte del numero uno emiliano. Se il serbo avesse dovuto cambiare aria, in casa rossoblù si sarebbe dovuto ricominciare tutto da capo. E considerata la ressa degli ultimi anni per ottenere la permanenza in Serie A, non sarebbe stata la strada migliore. L’obiettivo è quello di raggiungere la zona tranquilla della classifica nel minor tempo possibile, per sognare ci sarà tempo.