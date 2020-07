Bologna, Skorupski: «Parma? Oggi vogliamo portare a casa i tre punti»

Il portiere del Bologna, Łukasz Skorupski, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma

«Vogliamo sicuramente ottenere una vittoria oggi, sarebbe importante per noi e per i nostri tifosi. Possiamo dire che, contro il Sassuolo, abbiamo fatto una brutta partita. Avevamo un giorno in meno di recupero che, in questo periodo, è tanto. Oggi è un’altra partita e pensiamo solo di portare a casa i tre punti».