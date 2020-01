Bologna, Skov Olsen: «Da Orsolini ho tanto da imparare»

Insieme a Emilio De Leo c’era anche Andreas Skov Olsen: ecco le parole dell’attaccante danese in conferenza stampa

IMPATTO CON L’ITALIA – «L’impatto con l’Italia è stato molto duro ma adesso va molto meglio grazie anche all’apporto del club e della mia famiglia. Il mio ruolo preferito è l’esterno d’attacco di destra ma posso giocare anche in altre posizioni, dove serve al mister. So di avere un grande giocatore come Orsolini nel mio ruolo ma da lui posso solo imparare».

FIDUCIA – «Sento più fiducia a casa mia ma credo che sia normale. Qui è più difficile perché il livello è più alto ma credo che continuando ad allenarmi duramente potrò migliorare ed essere decisivo».