Bologna, Thiago Motta: «Non penso al futuro, su Arnautovic…»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Udinese

PAROLE – «Futuro? Dipende, bisogna avere tutti la stessa linea per poter dall’inizio avere una linea comune per capire dove arrivare. Sinceramente non so se servano 1,2 o 3 anni. L’importante dal mio punto di vista è avere un obiettivo concreto, ognuno sapendo la propria responsabilità per aiutare e fare il massimo. Questo credo che sono le basi per costruire un progetto e arrivare a buon fine. Credo che l’obiettivo sia importante, ne parleremo e cercheremo di arrivare ad un consenso comune per fare si che sia tutto più facile. Le basi le vedo qui, stiamo cercando di migliorare ciò che abbiamo, poi cercando di cambiare nel momento giusto su cosa cambiare e cosa tenere».

ARNAUTOVIC – «Sta recuperando come Cambiaso, speriamo di riaverli il prima possibile».