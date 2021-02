Takehiro Tomiyasu ha commentato il pareggio del Bologna contro il Benevento

Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù commentando il pareggio per 1-1 contro il Benevento.

«Non siamo contenti, dopo aver segnato il gol avremmo dovuto essere più aggressivi. Era una partita importante per la classifica, potevamo guadagnare qualche posizione. Centrale o terzino? Per me è uguale, sono a disposizione dell’allenatore. In fase difensiva abbiamo tenuto bene, ma purtroppo non siamo riusciti a conquistare i tre punti».