Bologna, Viktorija Mihajlovic difende Sinisa: «Ignoranti»

Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa, allenatore del Bologna, ha difeso il padre dopo gli insulti nella finale di Coppa Italia

Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa, ha difeso il padre, insultato da un poliziotto prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Anche la figlia, dopo la moglie, ha difeso l’allenatore del Bologna sui social.

Viktorija ha detto la sua tramite i social: «Non si reagisce così, è vero. Tante volte non ho condiviso le reazioni impulsive di mio papà, ma adesso mi sento di affermare che siete davvero degli ignoranti. Mi riferisco a tutti quelli che pensano che essere nati in Serbia voglia dire essere zingari».