Bonaventura negli USA con il Milan, nonostante l’infortunio

Jack Bonaventura volerà negli Stati Uniti con il Milan, per la tournée estiva, nonostante sia infortunato: il perché della scelta

Bonaventura sta tornando lentamente ad allenarsi. Il centrocampista, reduce da un bruttissimo infortunio, sta recuperando e domani partirà con il Milan per gli Stati Uniti, dove si svolgerà la tournée estiva.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista, non ancora al top, non giocherà le partite contro Bayern Monaco e Benfica, ma sarà comunque al seguito della squadra per riprendere a lavorare in gruppo.