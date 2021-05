Bonaventura: «Ribery e Ibra modelli. Donnarumma? Futuro importante»

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola: le sue dichiarazioni

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola. Le sue dichiarazioni.

TIFOSI – «È un peccato che non ci siano i tifosi allo stadio. Sono venuto negli anni passati a giocare e a Firenze c’è sempre stata un’atmosfera particolare».

ANEDDOTI – «È difficile perché è tanti anni che gioco… Ce ne sono tanti. Sono cose che succedono tutti i giorni, adesso le cose le racconto io perché sono tra i più esperti. Prima sentivo i senatori parlarne… Quando cominci a frequentare uno spogliatoio di una squadra di Serie A parlavo poco ed ascoltavo tanto, ora sto più dall’altra parte».

MODELLI DI RIFERIMENTO – «All’Atalanta c’erano Bellini, capitano storico di una vita e punto di riferimento per tutti. Era cresciuto là, ma in generale ascoltavo tutti i più esperti per capire come fare il calciatore. Adesso mi sento un po’ la responsabilità di comportarmi in una certa maniera. Anche Ribery, Ibrahimovic… Con loro non si smette mai di imparare».

COMPAGNI PIU’ FORTI – «In porta dico Donnarumma perché ho giocato 6 anni con lui e l’ho visto crescere tantissimo, avrà un futuro importante. Anche Dragowski ha del talento e potrà fare una carriera importante. Difensori dico Milenkovic perché penso che ha delle grandi potenzialità, molto giovane, una grandissima carriera davanti e, se continuerà a lavorare con passione, penso possa fare una grande carriera. A centrocampo uno dei più forti con cui ho giocato in Nazionale è stato Pirlo, tra i migliori negli ultimi 10 anni. Visione di gioco impressionante, penso che sia un punto di riferimento. Il tridente davanti dico Ribery, Ibrahimovic e Kouame perché anche lui ha potenzialità per diventare un grande calciatore. Vlahovic lo sta dimostrando già, lui ancora deve farlo».