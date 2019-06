Bonifazi Torino: perché è un giocatore che serve a Mazzarri

Bonifazi è uno dei primi rinforzi per il Torino. Scopriamo perché è un giocatore che fa al caso di Walter Mazzarri

Mazzarri ha la necessità di sostituire nel migliore dei modi Emiliano Moretti, trovando un sostituto ideale come difensore sinistro. Kevin Bonifazi può quindi essere un profilo adatto per il Torino.

Oltretutto, nel sistema tattico della Spal di Semplici, Bonifazi si è misurato in un contesto aggressivo in fase di non possesso, caratterizzato da uscite coraggiose. Può fare bene con Mazzarri.