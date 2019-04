Bonolis, bordate alla Juve: «Paghiamo sempre il lodo Pjanic. Loro ‘forza superiore’»

Paolo Bonolis, conduttore tv, ha parlato della sfida tra Inter e Juventus in programma sabato sera. Ecco le sue parole

Paolo Bonolis, come suo solito, non le manda a dire. Il noto conduttore tv ha parlato a FcInter1908 dicendo la sua in vista della gara tra Inter e Juventus in programma sabato sera a San Siro. Ecco le sue dichiarazioni. Non sono mancate le frecciate ai bianconeri: «La Juve ha perso la prima partita allo Stadium contro di noi. Ci sono state partite gioiose e dolorose. Purtroppo, spesso il dolore è stato creato non solo dal gioco, ma anche da decisioni avverse che poi hanno generato quell’astio e quella diffidenza nei confronti della squadra bianconera. Se fosse stato solo il gioco, tante volte ci saremmo dovuti solo inchinare alla loro superiore qualità».

Prosegue Bonolis: «Ma tante altre volte ci siamo dovuti inchinare a una forza superiore che, tranne Calciopoli, non si è mai capita da dove arrivasse. Ricordo ancora la partita dello scorso anno con il lodo-Pjanic: quello era fallo pure nella gabbia, eppure non è successo niente. Insomma, si sa. Purtroppo, questa narrativa bianconera è toccata a noi come alle altre squadre. I bianconeri sono forti, ma poi ci si mette anche quel plus di impunità in tante circostanze che fa sì che il gap sia incolmabile».