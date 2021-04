Bonucci esulta per il ritorno in campo: «Di nuovo qui»

Bonucci torna in campo dopo la guarigione dal Covid: primo allenamento con la squadra in vista dell’Atalanta. FOTO

Pirlo ritrova anche Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus è guarito dal Covid ed oggi è tornato in gruppo alla ripresa degli allenamenti alla Continassa.

Su Twitter, il leader bianconero gioisce per il ritorno in campo: «Di nuovo qui». Bonucci torna così a disposizione in vista dello scontro Champions con l’Atalanta, in programma domenica alle ore 15.