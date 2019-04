Leonardo Bonucci si difende dalle accuse con un post su Instagram. Ecco le parole del difensore della Juventus

Grandi polemiche piovute addosso a Leonardo Bonucci. Anche alcuni colleghi, come Sterling e Balotelli, hanno attaccato duramente il difensore della Juventus per le sue dichiarazioni al termine di Cagliari-Juve. Parole, quelle usate dal numero 19 bianconero, che non sono piaciute anche a tantissimi tifosi. Il difensore è stato accusato di non aver protetto il suo compagno di squadra Moise Kean dopo gli insulti razzisti («La colpa è al 50 e 50» ha detto il difensore).

Bonucci ha voluto però fare una precisazione sui social. Il difensore ha postato poche ma semplici parole nelle sue Stories su Instagram, spazzando via ogni dubbio: «Nonostante tutto, in qualsiasi caso: no al razzismo» le parole del difensore bianconero. Basterà quest’intervento a placare le polemiche?