Bonucci su De Rossi: «Qualsiasi sfida futura tu l’avrai già vinta» – FOTO

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, omaggia e saluta Daniele De Rossi, ormai ex capitano della Roma

Daniele De Rossi ha lasciato la Roma. Leonardo Bonucci, difensore della Juve e suo compagno di squadra in Nazionale, ha affidato a Instagram il suo saluto all’ormai ex calciatore romanista.

Così il numero 19: «A volte una foto descrive quello che le parole non riescono a descrivere. Questa è una di quelle. Ho avuto l’onore di conoscere e giocare accanto ad una persona sincera, vera, infinita. Il calciatore lo conoscono tutti non sta a me descriverlo. In bocca al lupo amico mio, qualsiasi sfida ti riserverà il futuro tu l’avrai già vinta perché ti basterà essere quello che sei. Daje #DDR16».