Roma, Borja Mayoral: «Covid? L’ho già avuto, non temo il contagio»

Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha parlato della tematica Coronavirus: sono 5 gli attualmente positivi nel club giallorosso.

«L’ho preso in estate in vacanza. Ho avuto qualche sintomo, la settimana prima ero stato con un compagno di squadra e alcuni amici suoi. Ho avuto qualche sintomo e sono stato 12 giorni confinato. Ho avuto un paio di giorni febbre, mi sentivo stanco, non avevo gusto e l’olfatto ma non ho avuto altro. Ora sono più tranquillo perché ho gli anticorpi e credo di non potermi contagiare».