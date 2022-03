In estate potrebbe esserci un vero e proprio valzer di prime punte: il Borussia Dortmund ha messo nella lista Timo Werner per il dopo Haaland

Il Borussia Dortmund starebbe già valutando alcuni nomi per il dopo Haaland: ai tedeschi piace Timo Werner del Chelsea.

L’attaccante tedesco potrebbe tornare in patria dopo qualche stagione in Inghilterra dove non è mai sbocciato definitivamente. Lo riporta Sky Sport De.