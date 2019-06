Borussia Dortmund, la media gol incredibile di Paco Alcacer

Paco Alcacer ha fatto numeri da record al Borussia Dortmund. Il numero di gol è infatti elevatissimo

Pur col rammarico per il titolo sfumato, la prima stagione al Borussia Dortmund di Paco Alcacer è stata eccezionale. Più ancora che i 18 timbri, è la media gol dell’attaccante spagnolo a essere sensazionale, visto che l’ex Barcellona è spesso stato utilizzato da Favre come arma a gara in corsa. Appena 11 gare da titolare.

Alcacer ha segnato l’enorme cifra di 1.3 reti ogni 90′. Quasi un gol e mezzo a partita, molti di questi arrivati nel finale. Nessuno ha fatto meglio in Bundesliga.