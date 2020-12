Borussia Dortmund, Moukoko diventa il più giovane di sempre ad esordire in Champions League

Youssoufa Moukoko è diventato il giocatore più giovane di sempre ad esordire in Champions League: è successo contro lo Zenit

Youssoufa Moukoko è diventato il giocatore più giovane di sempre ad esordire in Champions League. Il giocatore del Borussia Dortmund è entrato al posto di Passlack al 58ì’ della sfida contro lo Zenit San Pietroburgo.

Moukoko ha infranto il record di Céléstine Babayaro. Prolifico con la maglia Under 13 del St Pauli all’età di 10 anni, ha firmato con il Dortmund nel 2016 e militato nell’U17 all’età di 13 anni, giocando con l’Under 19 l’anno successivo. A gennaio 2020, a 15 anni, ha cominciato ad allenarsi in prima squadra. Un giorno dopo il suo 16esimo compleanno, Moukoko è diventato il più giovane giocatore di sempre in Bundesliga dopo essere subentrato contro l’Hertha. Due settimane più tardi, dopo due panchine in UEFA Champions League, è sceso in campo sul palcoscenico più prestigioso d’Europa.