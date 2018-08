Borussia Dortmund-Napoli, amichevole in programma martedì 7 agosto 2018 a San Gallo: le info per vederla in streaming e diretta tv

Borussia-Dortmund-Napoli è l’amichevole in programma martedì 7 agosto 2018 alle ore 19,30 al Kybunpark Stadium di San Gallo (Svizzera). La squadra di Carlo Ancelotti vuole rifarsi dopo la brutta sconfitta per 5-0 subita dal Liverpool a Dublino sabato scorso; il Borussia Dortmund di Lucien Favre è invece reduce da buone apparizioni nell’International Champions Cup giocata negli Stati Uniti. La gara amichevole tra la squadra giallonera e quella azzurra sarà trasmessa in diretta tv (pay per view al costo indicativo di 10 euro) sulle frequenze di Premium Sport 2 e su Sky Sport HD (canale 251 di Sky); per gli abbonati, la partita sarà inoltre disponibile in streaming su pc, tablet, smartphone, consoles e smart tv su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go e TIMVISION.

Borussia Dortmund-Napoli, probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND – I gialloneri guidati da Favre, nonostante l’inizio del campionato il prossimo 26 agosto, hanno già dimostrato un buono stato di forma e sono pronti a scendere in campo con una formazione semi titolare. In porta è pronto Burki, davanti al quale, in linea di difesa, dovrebbero iniziare dal 1′ Piszczek, Akanji, Diallo e Schmelzer; in mezzo al campo ecco Sahin e Gotze. Trequarti col neoacquisto Wolf, Kagawa e Pulisic dietro a Marco Reus.

NAPOLI – Ancelotti potrebbe riproporre la formazione già vista nell’ultima uscita contro il Liverpool, lanciando dal 1′ Mario Rui al posto di Luperto; così, Napoli in campo dall’inizio col 4-3-3 formato da Karnezis in porta, Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui in linea di difesa. A centrocampo sono pronti Allan, Hamsik e Fabian Ruiz; davanti a loro il tridente con Callejon, Milik e Insigne.