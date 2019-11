Sancho out dalla formazione titolare di Barcellona Borussia Dortmund: segnale di frattura con il club dopo le parole del giocatore?

Scoppia il caso Sancho in casa Borussia Dortmund. L’esclusione dall’undici che scende in campo contro il Barcellona non fa altro che alimentare le voci di un possibile addio.

La Bild nei giorni scorsi aveva riportato alcune indiscrezioni riguardanti il malcontento del talentino ex City, che lamentava una scarsa tutela da parte del club e dell’allenatore. Le big d’Europa sono già all’erta: il profilo di Sancho fa gola a molto top club.