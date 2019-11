Borussia Mönchengladbach-Roma streaming e probabili formazioni: i tedeschi sfidano i giallorossi nella 4ª giornata del Gruppo J di Europa League

La Roma di Paulo Fonseca, terza in Serie A, è chiamata a cambiare passo anche nel Girone J di Europa League, per non fallire l’obiettivo della qualificazione ai sedicesimi di finale. I giallorossi, capolisti del loro girone con 5 punti, per la 4ª giornata sono impegnati in Germania contro il Borussia Mönchengladbach di Marco Rose, capolista della Bundesliga ma ultimo nel proprio girone con appena 2 punti conquistati nelle prime 3 gare. Borussia Mönchengladbach-Roma: la partita si giocherà giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadion im Borussia-Park di Mönchengladbach.

Fonseca si affiderà in attacco a Dzeko, alle sue spalle sulla trequarti potrebbe trovar spazio Perotti accanto a Kluivert e Zaniolo. Mancini sarà nuovamente confermato in mediana, mentre in difesa troverà spazio a destra Santon, con Kolarov a sinistra e al centro la coppia composta da Smalling e Fazio. Per quanto riguarda i tedeschi, Rose punterà sul suo classico 4-3-3. Nel tridente offensivo il figlio d’arte Thuram agirà da centravanti, con Stindl ed Hermann esterni d’attacco.

La sfida di Europa League Borussia Mönchengladbach-Roma sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita Borussia Mönchengladbach-Roma andrà inoltre in onda in chiaro su TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre e 121 del satellite. Tifosi e appassionati potranno seguirla in chiaro anche in diretta streaming sul sito web ufficiale dell’emittente. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Borussia Mönchengladbach-Roma

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 7 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: TV8, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sito TV8 – Sky Go – NOW TV

Stadio: Stadion im Borussia-Park (Mönchengladbach)

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)



Le probabili formazioni

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-3-3): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer, Zakaria; Stindl, Thuram, Hermann. All. Rose

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

