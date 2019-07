Brasile-Argentina, Casemiro è una diga a centrocampo

Analisi dell’importanza di Casemiro nel Brasile di Tite. Il giocatore del Real Madrid è determinante in fase di non possesso

Sia nell’aggressione alta che nella difesa più di posizione con blocco medio, il Brasile ha fatto una grande densità in mezzo, con Casemiro imprescindibile nel dare equilibrio alla fase di non possesso a protezione della retroguardia. Record di palloni recuperati per lui, con 3 contrasti e 2 intercetti.

Un esempio nella slide sopra. Brasile abbastanza compatto con il 4411 in non possesso, De Paul effettua un’ottima conduzione ma Casemiro esce con i tempi giusti e intercetta il suo passaggio. Determinante in fase di interdizione.