Brasile-Argentina, Tite vuole recuperare palla in avanti

L’atteggiamento del Brasile di Tite è degno di analisi. Una squadra coraggiosa in fase di pressione

Il Brasile di Tite è una squadra aggressiva e ambiziosa in fase di non possesso. Contro l’Argentina, ha cercato di recuperare palla in avanti stroncando l’avvio di azione Albiceleste.

Un esempio nella slide sopra. Nonostante l’Argentina abbia superato la prima pressione e possa spaccare in due i rivali, Casemiro e Arthur (i due mediani) sono coraggiosissimi. Escono con tempestività per andare su Messi. Inoltre, alla loro destra, Jesus va per accompagnare la pressione e approfittare di un’eventuale seconda palla o transizione. Insomma, si cerca di recuperare il possesso in avanti.