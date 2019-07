Brasile-Perù, quale è l’importanza di Cueva

L’importanza di Christian Cueva nel Perù di Gareca. Ha tanta importanza in fase di rifinitura, genera parecchie occasioni

Nel 4231/424 con cui il Perù è arrivato in finale di Copa America, Christian Cueva ha una grande importanza tattica. E’ lui la sottopunta vicino a Guerrero, che quindi si muove su tracce soprattutto centrali.

Per quanto non sia un vero e proprio rifinitore, Cueva è il giocatore che genera più occasioni per quanto riguarda la Blanquirroja: oltre a un assist fin qui realizzato, effettua 4.7 passaggi chiave ogni 90′ (passaggi che portano al tiro di un compagno). Gareca si aggrapperà a lui contro il Brasile.