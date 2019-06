Il Brescia di Cellino valuta diversi profili per ogni ruolo. Piace l’ex Juventus Emanuele Giaccherini. Le ultime

Il Brescia sta lavorando in silenzio per costruire la squadra del futuro. Serviranno alcuni rinforzi d’esperienza per guidare i giovani talenti di Corini e uno degli ‘anziani’ potrebbe essere Emanuele Giaccherini.

Il giocatore ex Juve e Napoli, reduce dalla retrocessione con il Chievo Verona, cerca una nuova squadra. Secondo Tuttosport, l’esterno piace al Brescia di Cellino.