Brescia, Balotelli a rischio multa per intervista non autorizzata

Il Brescia sta pensando di prendere provvedimenti nei confronti di Mario Balotelli per un’intervista non autorizzata

Mario Balotelli potrebbe essere multato dal Brescia per intervista non autorizzata dalla società. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che spiega cosa è successo al numero 45 delle Rondinelle.

Nei giorni scorsi Supermario aveva pronunciato una frase ironica sulla Juventus, da cui la società si era subito dissociata. Un intervento su un canale di un famoso Youtuber che può costare caro all’attaccante bresciano.