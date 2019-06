Brescia, il momento di Torregrossa. Pronto ad assaggiare la Serie A

Tanti i giocatori che hanno contribuito alla promozione del Brescia. Tra loro spicca Torregrossa, che assaggerà la Serie A per la prima volta

La cavalcata vincente del Brescia, terminata con la meritata promozione in Serie A, passa da tantissimi giocatori. Come in ogni squadra che si rispetti c’è sempre quel profilo in grado di mettersi in mostra agli occhi dei più. Ernesto Torregrossa non può che essere catalogato tra questi. Classe ’92, è stato in grado di apparire nel tabellino per ben 12 volte in stagione.

A quasi 27 anni, li compirà alla fine di questo mese, avrà finalmente l’occasione di assaggiare il grande calcio. La Serie A sarà il nuovo palcoscenico delle Rondinelle che, forti di una storia importante alle spalle nel massimo campionato, lotteranno coi denti serrati per la salvezza. Il dolcissimo sinistro di Torregrossa proverà a contribuire in maniera attiva alla causa. Dopo un’annata del genere, se lo merita eccome.