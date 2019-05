Possibile rivoluzione in casa Brescia. Frizioni tra Cellino e Marroccu, anche l’allenatore Corini potrebbe andare via

Il Brescia cambia? Il club, neopromosso in Serie A, potrebbe rivoluzionare il suo assetto societario e tecnico. Secondo Sky Sport, il presidente Cellino non avrebbe un buon rapporto con il direttore sportivo Marroccu.

I rumors raccontano di frizioni tra i due con il dirigente che sarebbe pronto a dire l’addio, valutando una rescissione del contratto. Questa decisione potrebbe coinvolgere anche l’allenatore Eugenio Corini, subentrato a Suazo a stagione in corso. Possibili novità in casa Brescia. Ore calde per le Rondinelle. Cellino non perde il vizio.