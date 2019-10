Brescia Inter, Martella: «Corini ci ha detto di stare sempre attenti»

Le dichiarazioni di Martella, giocatore del Brescia, nel pre partita del match tra le Rondinelle e l’Inter di Antonio Conte

Ecco le parole di Martella, intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio di Brescia-Inter, ai microfoni di Sky Sport.

«Brescia poco cattivo? Siamo un gruppo di tanti giovani, dobbiamo acquisire esperienza. Vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico. Corini? Ci ha detto di stare sempre attenti, davanti abbiamo una squadra come l’Inter che ha messo in difficoltà tutte le sue avversarie, infatti è tra le prime in classifica».