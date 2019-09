Brescia-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Brescia-Juventus streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la sfida fra i lombardi e i bianconeri, anticipo della 5ª giornata di A

La Juventus di Maurizio Sarri torna in campo 3 giorni dopo la vittoria sul Verona nella sfida infrasettimanale della 5ª giornata di Serie A, che la vede avversaria del neopromosso Brescia di Eugenio Corini nell’anticipo. Brescia-Juventus: la partita si giocherà martedì 24 settembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Madama è seconda in classifica con 10 punti e insegue l’Inter che occupa la vetta solitaria con 2 lunghezze di vantaggio, le rondinelle sono undicesime a metà classifica con 6 punti dopo le prime 4 gare.

L’anticipo Brescia-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN (Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!). Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno il Derby di Milano anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Per tutti gli altri clienti DAZN che avessero anche un abbonamento con Sky ci sarà comunque sempre la possibilità di vedere Brescia-Juventus in tv attraverso la app DAZN, presente sul decoder Sky Q. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Brescia-Juventus

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Martedì 24 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale numero 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Mario Rigamonti (Brescia)

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli



Le probabili formazioni

BRESCIA – Corini punterà sul 4-3-1-2 e dovrebbe lanciare Mario Balotelli in attacco accanto ad Alfredo Donnarumma. SuperMario ha scontato le 4 giornate di squalifica ed ora è pronto all’esordio con la squadra della sua città. Qualche dubbio permane a metà campo e sulla trequarti, ed è legato alla posizione che ricoprirà in campo Romulo: l’italo-brasiliano potrebbe giocare da mezzala sinistra, con Spalek trequartista, oppure essere avanzato dietro le punte, e in questo a centrocampo ci sarebbe spazio per Dessena, nuovamente disponibile dopo il turno di stop inflitto dal Giudice sportivo. Dietro dubbio a sinistra fra Mateju e Martella, ormai prontamente ristabilito dal suo problema fisico.



JUVENTUS – Sarri pensa a un cambio tattico, con i bianconeri che potrebbero passare al 4-3-1-2. Non convocato Cristiano Ronaldo, che sarà dunque lasciato a riposo, a reggere il peso offensivo dei Campioni d’Italia sarà la coppia composta da Dybala e Higuain, con il gallese Ramsey a sostegno. A centrocampo si rivedranno, nelle turnazioni del tecnico, Pjanic in regia e e Khedira come mezzala destra, mentre in difesa tornerà De Ligt al fianco di Bonucci. Se tuttavia la Juve giocasse con il 4-3-3, a completare il tridente offensivo sarebbe Cuadrado e Ramsey partirebbe dalla panchina.



BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Al. Donnarumma. All. Corini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Higuain. All. Sarri

