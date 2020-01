Brescia, parla il neo acquisto Skrabb: «Sono un trequartista»

Il nuovo acquisto del Brescia Skrabb si è presentato in conferenza stampa: «Il presidente punta su di me, amo le sfide»

Simon Skrabb ha parlato coi giornalisti al Brescia Store. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.

RUOLO – «Gioco come centrocampista, non come attaccante. Preferisco giocare come trequartista»

ITALIA – «Da bambino ho seguito molto la serie A, per me è un onore essere qui. Del Brescia conosco ovviamente Guardiola e Baggio. Ero un po’ piccolo quando giocava, non mi sento un giocatore alla Baggio, ma ho moltissimo da imparare. Il calcio italiano è più tattico, per questo cercherò di capire il prima possibile le richieste dell’allenatore, per potermi adattare al meglio»

BRESCIA – «Ho parlato con Jesse Joronen, ho già iniziato ad interagire con tutti i ragazzi. Con Corini abbiamo parlato della posizione, poi spetterà a lui di capire quale sarà la mia condizione fisica. Arrivo da un periodo in cui non ho giocato, ma mi sono allenato. Se si guardano soltanto i punti siamo vicini alle altre squadre. Nel momento in cui riusciremo a fare qualche punto le cose verranno viste in modo differente»

FINLANDIA – «La qualificazione è stata importante non solo per la squadra ma per tutta la nazione. Ci si aspettava questo evento da moltissimi anni, sarà molto importante».