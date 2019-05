Buffon e il selfie con Schevchenko: «Ti perdono!» – FOTO

Buffon scherza con Schevchenko su Instagram: ecco il selfie con la battuta del portiere sul passato alla Juventus e al Milan – FOTO

Gianluigi Buffon ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un simpatico selfie in compagnia dello storico rivale Andrij Schevchenko. L’ucraino per il portiere del Paris Saint-Germain è stato in passato un cliente davvero scomodo quando difendeva i pali della Juventus. Il numero uno certo ricorderà, tra i tanti gol, il rigore che decise la finale di Champions League di Manchester nel 2003.

Buffon scherza con l’ex bomber del Milan così:«Nonostante i vari dolori che m’hai provocato, sono un uomo indulgente e propenso al perdono!! Felice di averti rivisto e riabbracciato!! Grande». Ecco la foto: