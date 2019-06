Buffon riflette sul futuro: un club inglese prova il colpo

Non solo proposte da Porto e Atalanta per Buffon. Le ultime voci spiegano come il portiere abbia ricevuto un’offerta dall’Inghilterra

Buffon è il grande parametro zero di questo mercato estivo. Vari club stanno provando a convincere il portiere, che rappresenterebbe ancora una sicurezza tra i pali ma soprattutto un’attrattiva per i tifosi.

Sull’estremo difensore non ci sono solo Atalanta e Porto, ma anche un club inglese. Come spiega il Corriere della Sera, il Leeds, squadra inglese che milita in seconda categoria, avrebbe tanto di convincere l’ex Juve.