Buffon Juve, ritorno da senatore in punta di piedi: emozioni forti cercasi. Non alla numero uno e alla fascia da capitano, avrà la 77

Emozionato come un bambino al primo giorno di scuola, Gigi Buffon e tornato alla Juventus. 24 ore intense quelle che hanno scandito il suo back to the origins: prima le visite in mattinata, quindi la firma e l’annuncio, prima del blitz milanese che l’ha visto dire, spiegare, raccontare come e perché.

No grazie fascia, no grazie numero 1 sulle spalle: le rispettose ma non dovute proposte di Giorgio Chiellini e Wojciech Szczesny, sono state declinate. «Son qui per dare, non per togliere. Il portiere titolare deve avere il numero uno e Chiello, che è mio fratello, deve essere il capitano» dice Gigi che si prende la 77, sua maglia ai tempi di Parma.

Come un senatore in punta di piedi, Buffon non vuole intaccare i nuovi equilibri in quello spogliatoio di cui, comunque, tornerà ad essere leader. La Juve, però «non ti regala niente» e questo è il motivo per cui si era arrivati ai saluti appena un’estate fa. Ora Gigi è pronto a ricominciare da zero e a riguadagnarsi tutto quanto. «Ci sono tante motivazioni dietro, anche se capisco possa sembrare poco incline al mio modo di essere. La verità è che voglio giocare un altro anno e provare emozioni forti», quelle che in bianconero non sono mai mancate.