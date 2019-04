Buffon, il Psg non è soddisfatto: rinnovo in dubbio. Medita l’addio?

Buffon, il Paris Saint Germain non è soddisfatto della stagione dell’ex Juve: il rinnovo sarebbe in dubbio. Gigi potrebbe dire addio?

Le cose tra Gigi Buffon e il Paris Saint Germain non sono andate come si sperava. La squadra parigina si avvia a vincere l’ennesimo campionato di Ligue 1, ma col fardello del fallimento europeo. Proprio un errore di Gigi contro il Manchester United è costato caro per la qualificazione ai quarti di finale di Champions.

Il Psg non è soddisfatto del rendimento di Buffon, e sarebbe in dubbio sul rinnovo di contratto dell’ex numero uno della Juve. Buffon, che a gennaio ha compiuto 41 anni, dovrà fare una scelta importante: dire addio al calcio giocato o continuare, verosimilmente, da un’altra parte. L’ipotesi più romantica sarebbe quella di un suo ritorno al Parma, per chiudere il ciclo dove tutto era iniziato.