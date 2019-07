Buffon torna alla Juve: ultimo assalto congiunto alla Champions. Questa mattina le visite mediche del portiere

Il clamoroso ritorno alla Juve è realtà: Gigi Buffon rientra alla case base dopo un solo anno di lontananza. Lo fa per chiudere la carriera in bianconero prima di cominciare un percorso dall’altra parte, negli uffici della Continassa. Questa mattina le visite mediche, poi la firma sul nuovo contratto annuale da 1,5 milioni a stagione e l’annuncio ufficiale: tutto nel giro di poche ore.

A quel punto sarà la volta di tornare ad allenarsi: Buffon dopo molti anni lascerà i galloni da titolare a Szczesny. Ma questo non gli impedirà di collezionare nuovi record leggendari: il primato di presenze in Serie A di Paolo Maldini e lì a una manciata di partite che a Gigi dovrebbero essere garante da accordo. Poi c’è la Champions, che la si voglia intendere come priorità o ossessione, l’unico trofeo che manca nella bacheca personale di Superman. Juventus e Buffon ci proveranno per l’ultima volta insieme. Comunque vada, ne sarà valsa la pena.