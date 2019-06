Burdisso su De Rossi: «Ha aperto le porte al Boca: sarebbe fantastico»

Daniele De Rossi potrebbe ripartire dall’Argentina. Burdisso, ds del Boca Juniors, ha parlato del futuro dell’ex Roma

Daniele De Rossi al Boca Juniors? Il centrocampista ha in mano diverse offerte ma non ha ancora preso una decisione. Il giocatore piace in MLS ma anche al Boca Juniors che attraverso le parole del suo direttore sportivo Nicolas Burdisso esprime il proprio interesse per il giocatore.

«Conosco De Rossi e ha aperto le porte a un trasferimento al Boca Juniors – dice Burdisso a Radio Continental – Stima la squadra e segue le partite. Qui ci sono cose che Cina ed MLS non hanno, come la passione della gente. Per noi sarebbe la ciliegina sulla torta».