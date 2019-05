L’ex arbitro Byron Moreno torna su Italia-Corea e ammette la mancata espulsione dopo un fallo su Zambrotta

Ricordate Byron Moreno? Giusto, impossibile dimenticarlo. L’ex arbitro, che fu arrestato nel 2010 per traffico di droga, ha parlato in Ecuador, in un programma tv del suo Paese, tornando su Italia–Corea, sfida dei Mondiali del 2002 che costò l’eliminazione all’Italia. Grandi proteste con tanto di indagine da parte della Fifa (ma non furono rilevati illeciti sportivi). Le decisioni più contestate furono l’espulsione di Totti per una presunta simulazione su fallo da rigore subito e la sanzione di un fuorigioco che tolse a Tommasi una chiara occasione da gol. Altre critiche riguardavano le mancate sanzioni per gli interventi fallosi dei coreani, che provocarono un infortunio a Zambrotta e Francesco Coco.

L’ex arbitro è tornato proprio su uno di quegli episodi, ovvero sul fallo subito dal terzino Zambrotta. Intervistato da un programma tv del suo paese, ha ammesso che quello su Zambrotta «era un fallo da rosso». La sua ammissione non restituirà all’Italia il passaggio del turno in quel mondiale ma insomma, meglio tardi che mai.