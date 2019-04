Cabrini controcorrente: «Juve-Toro il 4 maggio? Omaggio a Superga»

Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus, ha parlato del derby di Torino in calendario il prossimo 4 maggio, giorno della tragedia di Superga

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale Antonio Cabrini, ha parlato a La Stampa, commentando la decisione della Lega di fissare la sfida tra Juventus e Torino il 4 maggio, nel giorno del 70° anniversario di Superga. Da subito è scoppiata la protesta del popolo granata che preferirebbe evitare di giocare in quella data ma il bell’Antonio la pensa diversamente e ha parlato di omaggio alla storia, giocando in quella data.

Ecco le parole di Antonio Cabrini sul possibile derby della Mole il prossimo 4 maggio: «Una partita non può ledere il ricordo di una squadra memorabile. I meriti del Grande Torino sono riconosciuti universalmente e il gruppo capitanato da Valentino Mazzola sarà sempre nel cuore di tutti gli sportivi, non solo italiani. Non ho elementi validi per dire che il derby si debba disputare in altra data, anzi una partita sarebbe il modo migliore per omaggiare un gruppo che fu straordinario. Anche a parti invertite avrei risposto la stessa cosa. Però ognuno può pensarla come vuole e se la gente del Toro non è d’accordo bisogna ascoltarla».